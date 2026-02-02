Noticias

BSE Sensex 30 ganó un 1,17% tras el cierre de la jornada

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con grandes ascensos del 1,17%, hasta los 81.666,46 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 81.732,25 puntos y un mínimo de 80.387,25 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,65%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,23% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula un ascenso del 5,8%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,78% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).

