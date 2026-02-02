BSE Sensex 30 ganó un 1,17% tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BSE Sensex 30, que terminó rueda bursátil del lunes 2 de febrero con grandes ascensos del 1,17%, hasta los 81.666,46 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 81.732,25 puntos y un mínimo de 80.387,25 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,65%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un descenso 0,23% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula un ascenso del 5,8%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,78% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,17% por encima de su cotización mínima del año en curso (80.722,94 puntos).