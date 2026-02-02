BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 30 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del viernes 30 de enero con leves incrementos del 0,22%, hasta los 5.385,38 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, el índice pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula un incremento 1,3% y desde hace un año mantiene aún una subida del 25,91%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,21% por debajo de su máximo del presente año (5.396,81 puntos) y un 5,61% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).