BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 30 de enero

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Apertura de subida para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del viernes 30 de enero con leves incrementos del 0,22%, hasta los 5.385,38 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, el índice pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula un incremento 1,3% y desde hace un año mantiene aún una subida del 25,91%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,21% por debajo de su máximo del presente año (5.396,81 puntos) y un 5,61% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

