ATX comienza operaciones a la baja este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el ATX, que inaugura rueda bursátil del lunes 2 de febrero con caídas del 0,98%, hasta los 5.549,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice bursátil da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó un incremento del 0,75%, mostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX registra un ascenso 0,45% y en el último año aún conserva una subida del 46,38%. El ATX se sitúa un 1,26% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.620,66 puntos) y un 3,7% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.351,75 puntos).