Noticias

Apertura del RTSI de Rusia este 30 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de operaciones sin cambios para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada financiera del viernes 30 de enero con una variación del 0,15%, hasta los 1.157,53 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra un ascenso 0,45% y desde hace un año aún conserva una subida del 25,5%. El RTSI (Russia) se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 7,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Rusia

Últimas Noticias

Apertura del BIST 100 este 30 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del BIST 100 este

MOEX Russia Index cae un 0,54% durante la apertura de la jornada de este 30 de enero

Inicio de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

MOEX Russia Index cae un

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Córdoba

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Temperaturas en Rosario: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Rosario: prepárate antes

El principal índice surcoreano este 2 de febrero: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 5,26%

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal índice surcoreano este