Apertura del RTSI de Rusia este 30 de enero

Comienzo de operaciones sin cambios para el RTSI (Russia), que inaugura la jornada financiera del viernes 30 de enero con una variación del 0,15%, hasta los 1.157,53 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.
En los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra un ascenso 0,45% y desde hace un año aún conserva una subida del 25,5%. El RTSI (Russia) se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.159,29 puntos) y un 7,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).