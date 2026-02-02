Acciones neerlandesas retroceden; AEX cae 0,91% en la apertura de mercados este 2 de febrero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el AEX, que comienza la jornada financiera del lunes 2 de febrero con notables caídas del 0,91%, hasta los 992,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un incremento del 0,02%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX anota una bajada 0,62% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 7,95%. El AEX se sitúa un 1,83% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 2,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).