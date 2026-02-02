Noticias

Acciones neerlandesas retroceden; AEX cae 0,91% en la apertura de mercados este 2 de febrero

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el AEX, que comienza la jornada financiera del lunes 2 de febrero con notables caídas del 0,91%, hasta los 992,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un incremento del 0,02%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX anota una bajada 0,62% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 7,95%. El AEX se sitúa un 1,83% por debajo de su máximo del presente año (1.011,01 puntos) y un 2,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (965,03 puntos).

