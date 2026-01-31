Los 10 podcasts favoritos de Spotify Argentina hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más escuchados del momento en Argentina confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en Argentina

1. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

2. Diario de un CEO con Steven Bartlett

Steven Bartlett es un empresario, inversor y autor británico. Es el fundador de Flight Story una empresa de medios y de Flight Fund, un fondo de inversión que respalda a la próxima generación de empresas que definen categorías. Creó The Diary Of A CEO para compartir las páginas sin filtros de los diarios personales de los CEO, expertos, terapeutas y líderes más fascinantes del mundo, con la esperanza de que sus aprendizajes ayuden tanto a ti como a él a vivir mejores vidas. DOAC es un acrónimo doble: Diary Of A CEO, pero también Dreamers, Open-minded, Awareness y Connection (Soñadores, Mentalidad Abierta, Conciencia y Conexión). Este es tu rincón de internet para soñar en grande, pensar con apertura, expandir tu conciencia y sentirte más conectado. Mi nuevo libro: https:g2ul0.app.linkDOAC IG: https:www.instagram.comsteven LI: https:www.linkedin.cominstevenbartlett-123 Este programa recrea artificialmente las voces de los ponentes originales. Listen in English.

3. La Fórmula Podcast

Bienvenido a La Fórmula. Cada semana, exploramos una amplia gama de temas que incluyen la superación personal, la gestión de las emociones, la productividad, las relaciones saludables y el éxito personal. Nuestros expertos invitados comparten sus conocimientos especializados y ofrecen herramientas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Con historias inspiradoras y estrategias probadas, este podcast te guiará en un camino de crecimiento y transformación personal, ayudándote a vivir una vida más plena y satisfactoria en todos los aspectos.

4. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

5. Ferné con Grego

Grego Rossello presenta su ciclo de entrevistas descontracturadas en la que los invitados recorren su historia y responden a los grandes temas de vida (?) con la excusa de tomar un Fernet. Andá armandote un fernecito, que arrancamos ya!

6. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

7. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

8. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

9. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

10. En Teoría

Somos Almen y Celes, dos amigas que crearon este podcast para contarte todas las curiosidades científicas que nos obsesionan. Temas que van desde los misterios del universo hasta los secretos que esconden los océanos, pero con la naturalidad de dos amigas que se cuentan anécdotas. Porque creemos que la ciencia no tiene que ser aburrida para ser extraordinaria y que la curiosidad es contagiosa. Bienvenidosas a ''En Teoría''. Un podcast de ciencia, para mentes curiosas.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.