Estatus de la calidad del aire en Valparaíso este 31 de enero de 2026

En el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024 elaborado por IQAir, empresa suiza especializada en tecnología para la calidad del aire, Chile destaca negativamente en las conclusiones, ubicándose en el puesto 62 de 138 países por contaminación con material particulado fino (PM2.5) y es el país con más ciudades altamente contaminadas en la región de Sudamérica y el Caribe.

De las 15 ciudades más contaminadas de dicha región, seis se encuentran en Chile y son las siguientes: Coyhaique, Pitrufquén, Nacimiento, Victoria, Osorno y Padre Las Casas. Además, la contaminación se atribuye principalmente a la quema de combustibles fósiles, leña, deforestación, incendios forestales, emisiones vehiculares e industrias extractivas, además del impacto del cambio climático que agrava la situación.

Por otro lado, aunque la concentración promedio anual de PM2.5 en el país ha disminuido ligeramente de 18.8 µg/m³ en 2023 a 16.6 µg/m³ en 2024, sigue estando muy por encima del límite recomendado por la OMS, el cual es (5 µg/m³).

Ante este panorama, te dejamos a continuación el estado de la calidad del aire este 31 de enero de 2026 en Valparaíso:

Bueno (MP 2,5 3 µg∕m3) ICAP 6

Restricciones en estado "bueno"

Calefacción: prohibición de uso de calefactores a leña (excepto pellets) en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.Control de humos visibles a calefactores.

Automóvil: restricción permanente a vehículos sin sello verde al interior del Anillo Américo Vespucio y restricción de cuatro dígitos fuera del Anillo Américo Vespucio, de lunes a viernes.Restricción permanente a vehículos con sello verde (dos dígitos), inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, de lunes a viernes.

Motocicletas: restricción permanente a motos (dos dígitos), inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, de lunes a viernes.

Camiones: restricción a transporte de carga, sin sello verde, de cuatro dígitos, de lunes a viernes.

Fuentes Fijas: no aplica.

Leña Seca: prohibición de quemas agrícolas en toda la región metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.

Actividad Física: no aplica.

Qué es el ICAP y qué mide

La contaminación del aire se mide de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP) según D.S. Nº 59/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES) que establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10 y en especial los niveles que definen situaciones de Emergencia Ambiental.

Buena: 0 – 99

Regular: 100 – 199

Alerta: 200 – 299

Pre-emergencia: 300 – 499

Emergencia: 500 – superior

Las MP10 o partículas gruesas, conocidas también como partículas inhalables, son las partículas menores a 10 micrómetros pero más grandes que 2.5 micrómetros de diámetro que se encuentran en el aire y son generadas por fuentes móviles como estacionarias, de manera natural o antropogénica, asociadas por lo general a la combustión no controlada y procesos de combustión en vehículos, industrias de fundición, pinturas, cerámica y plantas de energía.

Recomendaciones generales

Se recomienda en días de pre-emergencia y emergencia ambiental el uso de mascarillas en adultos mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos.

Preferir el transporte público y/o compartir auto.

Mantener los vehículos con la revisión de gases al día y cambiar el aceite del motor antes de su vencimiento.

No fumar al interior de la casa, lugar de trabajo o estudio.

Al comprar un calefactor, cerciorarse que esté certificado en cuanto a emisiones, eficiencia energética y seguridad.

No quemar hojas ni basura.

Denunciar a quienes no respeten las medidas adoptadas para los días de alerta, pre-emergencia y emergencia.

Realizar mantenimiento a los calefactores con la periodicidad indicada por el fabricante.

Uso adecuado de calefactores

Usar siempre leña seca (menor a 25% de humedad), distribuida por comerciantes establecidos.

Usar siempre leña picada, no quemar troncos enteros.

En calefactores a leña, iniciar el fuego sólo con papel y astillas secas.

En calefactores a leña, mantener el tiraje completamente abierto durante al menos 10 minutos después de iniciar el fuego o efectuar una recarga de leña.

Revisar constantemente la salida de humo por el cañón de su calefactor o cocina a leña. Si es visible, abrir el tiraje de su calefactor para mantener una llama viva. Nunca cerrar completamente el tiraje de su calefactor.

Evitar que en su cañón se forme una capa de creosota y hollín, ya que aumenta el riesgo de inflamación, disminuye la capacidad de calefacción y su estufa contamina más.

Si es posible, cambiar el calefactor antiguo por uno de menores emisiones y mayor eficiencia.

Privilegiar el uso de combustibles alternativos como: gas, electricidad, briquetas, derivados del petróleo, pellet, entre otros.

Todos los comerciantes de leña deben contar con patente municipal, documentación tributaria y forestal, que acredite el origen lícito de la leña.

Exija su boleta al momento de comprar leña. Con ella puede hacer valer su derecho como consumidor al cambio del producto o la devolución del dinero si no queda conforme con la compra.