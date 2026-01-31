Noticias

Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

China cuenta con el segundo puesto en todos los niveles de riqueza, pero tiene una caída mucho más pronunciada en individuos ultra ricos en comparación con Estados Unidos especialmente entre los multimillonarios

En el club de los
En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado

Quién comenzó el día más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los personajes más ricos del planeta se renovó y las cifras no dejan de sorprender. 

Alteraciones abruptas, subidas repentinas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel. 

Estos son los ganadores y perdedores del día, así como la cantidad de dinero que cambió de manos en las últimas horas.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los magnates

Elon Musk.

Su fortuna: $764.7B.

Cuánto cambió: -1.4%.

Valor del cambio: $10.7B.

Larry Page.

Su fortuna: $276.5B.

Cuánto cambió: 0.7%.

Valor del cambio: $1.8B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $255.1B.

Cuánto cambió: 0.7%.

Valor del cambio: $1.7B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $252.9B.

Cuánto cambió: 10.3%.

Valor del cambio: $23.6B.

Elon Musk es uno de
Elon Musk es uno de los constantes en este ranking

Jeff Bezos.

Su fortuna: $252.1B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $1.1B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $215.6B.

Cuánto cambió: -2.1%.

Valor del cambio: $4.7B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $168.3B.

Cuánto cambió: -0.2%.

Valor del cambio: $267.4M.

Jensen Huang.

Su fortuna: $167.1B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $849M.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $143.6B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $127.4M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $140.9B.

Cuánto cambió: 0.6%.

Valor del cambio: $883.4M.

El ranking de los más
El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos titulares. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Famosos y millonarios

El universo de las celebridades también se expande en el club de los milmillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (1.200 millones de dólares), Arnold Schwarzenegger (1.100 millones de dólares) y Jerry Seinfeld (1.100 millones de dólares). Entre los músicos, Jay-Z lidera con 2.500 millones de dólares gracias a inversiones en tecnología, arte y bebidas. Le siguen Taylor Swift (1.600 millones de dólares), impulsada por sus giras y el control de su catálogo musical y Rihanna (1.400 millones de dólares), cuyo imperio de moda y cosmética la posiciona como referente empresarial.

En el cine, los directores más acaudalados son Steven Spielberg (5.300 millones de dólares) y George Lucas (5.100 millones de dólares). Spielberg construyó su fortuna con éxitos como Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones, mientras que Lucas capitalizó la franquicia de Star Wars, transformándola en uno de los imperios más rentables de la historia del ocio

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD). 

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente. 

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”. 

Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.

