Clima hoy en Argentina: temperaturas para Rosario este 31 de enero

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este sábado en Rosario, Argentina.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 44%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 52%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Rosario?

Rosario tiene un clima muy peculiar con veranos soleados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, con nubes y fríos. A lo largo del año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en algunas ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes estén planeando una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.