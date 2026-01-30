Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 1,55% este 30 de enero

Jornada bajista para el Russell 2000, que acabó la jornada financiera del viernes 30 de enero con notables caídas del 1,55%, hasta los 2.613,74 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 2.648,27 puntos y un volumen mínimo de 2.599,57 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una bajada del 2,08%. El Russell 2000 se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).