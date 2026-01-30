Noticias

Índice bursátil Russel 2000 registró baja de 1,55% este 30 de enero

Cierre de operaciones Russell 2000: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Jornada bajista para el Russell 2000, que acabó la jornada financiera del viernes 30 de enero con notables caídas del 1,55%, hasta los 2.613,74 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 2.648,27 puntos y un volumen mínimo de 2.599,57 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una bajada del 2,08%. El Russell 2000 se sitúa un 3,86% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,21% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.508,22 puntos).

