Valor de cierre del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,3% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 2,27%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,9%.

Respecto de fechas pasadas, sumó tres sesiones sucesivas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente superior a los datos logrados para el último año (17,48%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.

