Valor de cierre del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,3% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 2,27%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,9%.

Respecto de fechas pasadas, sumó tres sesiones sucesivas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente superior a los datos logrados para el último año (17,48%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.