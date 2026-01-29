Noticias

Valor de apertura del euro en Guatemala este 29 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio a 9,17 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 1,8% comparado con el dato de la sesión previa, cuando marcó 9,01 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un incremento 4,04%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 6,92%.

Si confrontamos la cifra con días previos, acumula tres jornadas seguidas de subida. En los pasados siete días la volatilidad es de 29,44%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (18,42%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

