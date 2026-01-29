Valor de apertura del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,3% si se compara con los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,27% y en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,9%.

Analizando este dato con el de días previos, encadena tres sesiones sucesivas de ganancias. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.