Valor de apertura del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,3% si se compara con los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,27% y en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,9%.

Analizando este dato con el de días previos, encadena tres sesiones sucesivas de ganancias. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

