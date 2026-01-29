Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Ecuador este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

Tras acumular 57.422 reproducciones, «LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se mantiene en primer lugar.

2. no tiene sentido

Beéle

El exitazo de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 54.268 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición segunda.

3. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto pierde fuerza. Hoy solo cosecha 52.930 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer lugar, lo que apunta a que va de salida.

4. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Esta es la canción de Romeo Santos que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 52.045 reproducciones.

5. La Plena

W Sound

La nueva producción de W Sound se vende como pan caliente. Ya lleva 49.956 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 5.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Un número tan favorable como 47.689 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto lugar.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 43.900 reproducciones.

8. Es un Secreto

Plan B

«Es un Secreto» se ubica en la octava posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 43.537, lo que marca un hito en la carrera musical de Plan B.

9. mi refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«mi refe (w Ovy On The Drums)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 40.665 reproducciones.

10. COQUETA (w Grupo Frontera)

Fuerza Regida

«COQUETA (w Grupo Frontera)» de Fuerza Regida va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 40.492 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.