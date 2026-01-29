Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Canadá

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,35 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,5% con respecto a los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 1,55%, de modo que en términos interanuales acumula aún una disminución del 5,15%.

Respecto a días anteriores, acumuló tres jornadas seguidas en dígitos negativos. La volatilidad de esta semana es superior a la cifra lograda para el último año (5,01%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.