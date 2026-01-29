Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 29 de enero en Canadá

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,35 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,5% con respecto a los 1,36 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 1,55%, de modo que en términos interanuales acumula aún una disminución del 5,15%.

Respecto a días anteriores, acumuló tres jornadas seguidas en dígitos negativos. La volatilidad de esta semana es superior a la cifra lograda para el último año (5,01%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

CanadáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Comprobar Primitiva: el número ganador de este 29 de enero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Primitiva: el número ganador

MOEX Russia Index: el principal índice de Moscú cierra al alza este 29 de enero

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

MOEX Russia Index: el principal

Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 29 de enero

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice bursátil Russel

RTSI cierra la jornada en terrenos positivos este 29 de enero

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

RTSI cierra la jornada en

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 29 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar