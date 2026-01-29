Noticias

Clima en República Dominicana: el estado del tiempo para Puerto Plata este 29 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad.

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 29 de enero?, aquí está la previsión meteorológica para las siguientes horas en Puerto Plata.

El clima para este jueves en Puerto Plata alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 60%, con una nubosidad del 49%, durante el día; y del 74%, con una nubosidad del 52%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Puerto Plata

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país dominicano, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

