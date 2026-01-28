Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 28 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 28 de enero en Canadá

El euro se cotiza al inicio del día a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,81% frente al valor de la jornada previa, que fue de 1,63 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una subida 0,05% y en el último año acumula aún una subida del 4,06%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, con este dato corta la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento algo superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de manera que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 28 de enero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de apertura del

El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 28 de enero con ganancia de 0,41%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000

Dólar revierte caída e inicia sesión al alza en Cuba este 28 de enero del 2026: tipo de cambio USD a CUP hoy

Se registró un aumento en los valores de la divisa estadounidense con respecto a la jornada anterior

Dólar revierte caída e inicia

Dólar inicia sesión a la alza en República Dominicana este 28 de enero: así amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar inicia sesión a la

Cotización de apertura del dólar en Chile hoy, 28 de enero del 2026: USD/CLP inicia jornada a la baja

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos del día

Cotización de apertura del dólar