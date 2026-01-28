Euro: cotización de apertura hoy 28 de enero en Canadá

El euro se cotiza al inicio del día a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,81% frente al valor de la jornada previa, que fue de 1,63 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una subida 0,05% y en el último año acumula aún una subida del 4,06%.

Analizando este dato con el de fechas pasadas, con este dato corta la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento algo superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de manera que está presentando un comportamiento más inestable.