Euro: cotización de cierre hoy 27 de enero en Bolivia

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 8,21 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 3,5% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 7,93 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una subida 3,91%, de modo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 7,02%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó una disminución del 2,36%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 30,17%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (15,8%), así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.