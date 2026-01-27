Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy 27 de enero en Guatemala

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 9,14 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 3,51% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 8,83 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 4,02%, por ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 6,59%.

Con respecto a días previos, da la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó una disminución del 3,2%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana es visiblemente superior a los datos logrados para el último año (18,59%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

