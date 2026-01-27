Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 27 de enero en Chile

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy 27 de enero en Chile

En la jornada de hoy el euro se cotiza al inicio a 1.029,97 pesos chilenos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,2% frente a los 1.027,88 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,83%, por lo que en el último año mantiene aún una subida del 0,67%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, encadena cinco sesiones seguidas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad es de 10,61%, que es una cifra algo superior al dato de volatilidad anual (10,12%), lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

