Brasil: cotización de apertura del euro hoy 27 de enero de EUR a BRL

Tras la apertura bursátil el euro se paga al inicio de operaciones a 6,27 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,45% comparado con los 6,18 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una bajada 0,45%; sin embargo en términos interanuales aún acumula un ascenso del 1,62%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, invierte la cotización de la jornada previa, cuando obtuvo un descenso del 1,21%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad es de 19,51%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (13,77%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.