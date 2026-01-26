Valor de cierre del euro en Panamá este 26 de enero de EUR a PAB

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 1,19 balboas en promedio, lo que supuso un cambio del 0,18% frente a los 1,19 balboas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un incremento 3,58%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 8,49%.

Si confrontamos la cifra con fechas previas, acumuló dos jornadas consecutivas en positivo. La cifra de la volatilidad es ligeramente superior a los datos conseguidos para el último año (18%), mostrándose como un activo con mayores cambios de lo normal.