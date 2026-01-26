Noticias

Valor de cierre del euro en Guatemala este 26 de enero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 9,11 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 0,16% si se compara con los 9,10 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula un incremento 4,46%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 6,97%.

Respecto de fechas previas, acumuló tres jornadas consecutivas en ascenso. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento sutilmente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

