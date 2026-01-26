Valor de cierre del dólar en Guatemala este 26 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,05% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,28%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 1,63%.

Con respecto a días previos, invirtió el valor de la jornada previa, en el que obtuvo un ascenso del 0,05%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 13,69%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (17,2%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.