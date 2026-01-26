Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 26 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 26 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,05% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 7,67 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 2,28%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 1,63%.

Con respecto a días previos, invirtió el valor de la jornada previa, en el que obtuvo un ascenso del 0,05%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 13,69%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (17,2%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Netflix Estados Unidos para ver hoy mismo

Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios a través de estas personajes

Las mejores series de Netflix

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Qué serie o película ver

Las series más populares de Paramount+ en Estados Unidos para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las series más populares de

Valor de cierre del euro en Guatemala este 26 de enero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del