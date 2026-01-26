Valor de cierre del dólar en Brasil este 26 de enero de USD a BRL

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 5,27 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,39% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 5,29 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 2,01%, por ello en términos interanuales mantiene aún un descenso del 9,33%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días pasados, sumó dos fechas seguidas en valores negativos. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (11,12%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general ahora mismo.