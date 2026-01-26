Noticias

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 26 de enero de EUR a CAD

El euro se negoció al cierre a 1,63 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,28% si se compara con los 1,62 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una subida 0,43%, por lo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 5,54%.

En relación a días anteriores, acumuló dos sesiones consecutivas de subida. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

