EEUU: el pronóstico del tiempo para Nueva York este 25 de enero

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este 25 de enero en Nueva York.

La probabilidad de lluvia para este domingo en Nueva York es de 98% durante el día y del 94% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 100% en el transcurso del día y del 100% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de -4 grados y un mínimo de -6 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 1.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 47 kilómetros por hora en el día y los 55 kilómetros por hora por la noche.

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado homónimo en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos helados, veranos muy calientes y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nieve en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calurosos.

El frío y las lluvias constantes generan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calientes se registra entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos registra de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.