¿Cuál es la temperatura promedio en La Plata?

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para La Plata este domingo:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 58%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 63%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en la noche.

¿Cómo es el clima en La Plata?

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. durante el año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.