Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Mendoza

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 24 de enero en Mendoza.

El clima para este sábado en Mendoza alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 42%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 59%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por registrar veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus particularidades es que todo el año está seco. El clima varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores temporada para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se torna muy caluroso.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.