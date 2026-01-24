Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del domingo 25 de enero

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima en Chiclayo permite a sus habitantes y visitantes planificar actividades cotidianas y eventos con mayor precisión. Esta información hace más fácil decidir cómo vestir, qué transporte usar y el desarrollo de actividades al aire libre, reduciendo imprevistos ocasionados por cambios en las condiciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del domingo 25 de enero :

Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana, cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.La temperatura máxima del día alcanzará los 30°C.La temperatura mínima será de 20°C.

Además, saber el pronóstico del tiempo en Chiclayo es relevante para actividades productivas como la agricultura, que depende en gran medida de la temperatura y la precipitación. Con datos actualizados, agricultores y pescadores pueden gestionar mejor sus recursos, ajustando sus jornadas para reducir pérdidas y optimizar rendimientos.

El clima de “la ciudad de la amistad”

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

Chiclayo, situada en la costa norte de Perú, experimenta un clima árido y cálido durante la mayor parte del año. Las temperaturas medias anuales se ubican entre 20°C y 26°C, lo que favorece días mayormente soleados. Esta ciudad recibe la influencia del océano Pacífico, que contribuye a mantener el clima estable y evita extremos térmicos marcados.

Las precipitaciones en Chiclayo son escasas. Generalmente, la ciudad registra poca lluvia a lo largo del año, con mayor probabilidad de ligeros chubascos entre enero y marzo, meses correspondientes al verano austral. Estas lluvias ocasionales suelen estar asociadas a fenómenos climatológicos como El Niño, que puede incrementar de forma temporal la cantidad de agua caída.

La humedad en Chiclayo se mantiene en niveles moderados debido a su proximidad al mar y a la constante presencia de vientos. Estas condiciones propician un ambiente agradable y facilitan actividades al aire libre durante casi todo el año.

Los mejores platillos de Chiclayo

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La tortilla de raya encarna la tradición costera de Pimentel, donde la pesca constituye una fuente vital de productos y saberes culinarios. Esta preparación aprovecha la carne seca de raya, mezclada con huevo y especias, para crear una tortilla dorada y crujiente que ejemplifica cómo los habitantes de Lambayeque han desarrollado métodos ingeniosos de conservación y uso de sus recursos marinos.

El arroz con pato se consolida como el emblema gastronómico de Chiclayo, al presentar un guiso de pato tierno cocido en un fondo aromático de culantro, responsable del distintivo color verde del arroz y acompañado con salsa criolla de cebolla, limón y ají.

El ceviche norteño destaca por su frescura y un toque picante singular, valiéndose de pescado blanco –corvina o lenguado– marinado en jugo de limón, sumado a ají limo y cebolla roja, en un tributo a los sabores marinos de la costa lambayecana.

En los guisos, el chirimpico resulta notable por reunir vísceras de cabrito como hígado, corazón y riñones, cocidas junto a choclo desgranado, cebolla, ají y especias. Este plato se sirve acompañado de arroz o yuca, mostrando la diversidad de ingredientes presentes en la dieta norteña.