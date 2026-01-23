Valor de cierre del euro en Uruguay este 23 de enero de EUR a UYU

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 44,26 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un incremento del 0,23% frente a la cotización de la sesión previa de 44,16 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un descenso 1,04%, de modo que desde hace un año acumula aún una bajada del 8,91%.

Comparando este dato con el de días previos, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un descenso del 0,29%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La cifra de la volatilidad es inferior a los datos conseguidos para el último año (13,25%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.