Valor de cierre del euro en Canadá este 23 de enero de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,1% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando cerró con 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una subida 0,51%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 4,42%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, donde marcó un incremento del 0,36%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La cifra de la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.