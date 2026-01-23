Valor de apertura del euro en Panamá este 23 de enero de EUR a PAB

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al inicio a 1,17 balboas en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,88% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 1,14 balboas, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca un incremento 1,37%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 7,25%.

Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, invierte el resultado de la sesión previa, cuando marcó una disminución del 0,76%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. La volatilidad de esta semana es visiblemente superior a los datos logrados para el último año (17,96%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.