Valor de apertura del dólar en Panamá este 23 de enero de USD a PAB

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 1 balboa en promedio, lo que supuso un cambio del 2,24% frente a la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 0,98 balboa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; pese a ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,21%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 19,61%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,81%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.