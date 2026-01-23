Noticias

Valor de apertura del dólar en Panamá este 23 de enero de USD a PAB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Panamá este 23 de enero de USD a PAB

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 1 balboa en promedio, lo que supuso un cambio del 2,24% frente a la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 0,98 balboa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; pese a ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,21%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 19,61%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,81%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

PanamáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del

Valor de apertura del euro en Panamá este 23 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Cuba: cotización de apertura del euro hoy 23 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de enero en Los Ángeles

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán