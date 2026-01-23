Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Canadá

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó una disminución del 0,32% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un incremento 0,29% y en el último año aún conserva un ascenso del 4,19%.

Respecto de jornadas pasadas, invierte el resultado de la jornada previa, donde cerró con una subida del 0,36%, sin lograr establecer una tendencia definida. La volatilidad de esta semana es de 5,03%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,86%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

