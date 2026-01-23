Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 62,67 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,13% frente a los 62,75 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 1,14% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un incremento del 2,68%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, en el que acabó con una subida del 0,37%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Temas Relacionados

DólarPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Netflix Ecuador para ver hoy mismo

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores series de Netflix

Netflix Uruguay: Estas son las mejores series para ver hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Netflix Uruguay: Estas son las

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 23 de enero de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de cierre del

Valor de cierre del euro en Bolivia este 23 de enero de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Euro: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy