Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en República Dominicana

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 62,67 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,13% frente a los 62,75 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 1,14% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un incremento del 2,68%.

Si comparamos el dato con jornadas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, en el que acabó con una subida del 0,37%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.