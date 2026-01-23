Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Chile

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 864,80 pesos chilenos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,48% si se compara con los 869 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 2,43%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 9,9%.

Respecto a días anteriores, encadenó cuatro fechas seguidas de números negativos. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.