Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Chile

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Chile

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 864,80 pesos chilenos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,48% si se compara con los 869 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 2,43%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 9,9%.

Respecto a días anteriores, encadenó cuatro fechas seguidas de números negativos. La volatilidad referente a estos siete días presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Temas Relacionados

DólarPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Brasil

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Chile: cotización de cierre del euro hoy 23 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Chile: cotización de cierre del

Valor de cierre del euro en Uruguay este 23 de enero de EUR a UYU

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del euro en Brasil este 23 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 23 de enero de USD a UYU

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar