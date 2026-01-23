Dólar: cotización de cierre hoy 23 de enero en Brasil

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 5,29 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,12% si se compara con los 5,28 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 1,43%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 8,58%.

Si comparamos la cifra con jornadas previas, con este valor frenó la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.