Cuba: cotización de apertura del euro hoy 23 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del euro hoy 23 de enero de EUR a CUP

El euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 28,19 pesos cubanos al cambio oficial, de manera que implicó un cambio del 0,79% frente a los 27,97 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 1,37%, por ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 4,97%.

Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, da la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó una bajada del 0,75%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 7,64%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (7,72%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en estas fechas.

