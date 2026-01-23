Noticias

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo que supuso un cambio del 0,16% frente a los 23,96 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; por contra desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 0,04%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, pone fin a tres jornadas seguidas con tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

