Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 9 grados Fahrenheit (aproximadamente -13 grados Celsius). Los valores de sensación térmica llegarán a ser tan bajos como -10 grados Fahrenheit (aproximadamente -23 grados Celsius). Habrá ráfagas de viento, con un viento del noroeste de 18 a 25 millas por hora (29 a 40 kilómetros por hora) y ráfagas que alcanzarán hasta 36 millas por hora (58 kilómetros por hora).

¿Cuál será el clima por la noche?

Esta noche, existe una ligera posibilidad de nieve después de la 1 p.m. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 19°F (-7°C). Los valores de sensación térmica podrían bajar hasta -10°F (-23°C). Habrá un viento del norte de 9 a 17 mph (14 a 27 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 mph (37 km/h). La probabilidad de precipitación es del 20%.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 22 de enero, 6:52 p.m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.