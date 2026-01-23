Noticias

Chile: cotización de cierre del euro hoy 23 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

El euro cotizó al cierre a 1.020,65 pesos chilenos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,09% comparado con el valor de la jornada previa, cuando finalizó con 1.021,55 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,51% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 1,23%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, invirtió el dato de la jornada anterior, cuando acabó con un incremento del 1,61%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La cifra de la volatilidad presentó un balance superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

