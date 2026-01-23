Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 23 de enero de USD a CAD

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 1,38 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,24% frente a los 1,38 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 1,11% y en el último año mantiene aún una disminución del 3,95%.

Si confrontamos la cifra con jornadas previas, suma seis fechas seguidas en negativo. La volatilidad referente a estos siete días presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

