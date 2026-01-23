Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 23 de enero de USD a BOB

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,7% si se compara con los 6,74 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,15%; pese a ello desde hace un año aún conserva una subida del 1,76%.

Respecto de jornadas anteriores, puso freno a dos sesiones consecutivas con tendencia plana. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue notoriamente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.