Valor de cierre del euro en Panamá este 22 de enero de EUR a PAB

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 1,17 balboas en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,41% comparado con los 1,15 balboas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula un ascenso 3,44%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 7,33%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas de subida. En los pasados siete días la volatilidad fue de 21,84%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (17,93%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.