Noticias

Valor de cierre del euro en Panamá este 22 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Panamá este 22 de enero de EUR a PAB

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 1,17 balboas en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,41% comparado con los 1,15 balboas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro acumula un ascenso 3,44%, de modo que desde hace un año acumula aún una subida del 7,33%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas de subida. En los pasados siete días la volatilidad fue de 21,84%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (17,93%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

Temas Relacionados

PanamáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 22 de enero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Cuba este 22 de enero de USD a CUP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 22 de enero en Cuba

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar cierra al alza pese a baja semanal en República Dominicana este 22 de enero del 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar cierra al alza pese

Así cierra el dólar hoy en Brasil: cuál es la cotización del tipo de cambio este 22 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Así cierra el dólar hoy