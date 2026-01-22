Valor de apertura del euro en Uruguay este 22 de enero de EUR a UYU

Tras la apertura bursátil el euro se negocia al arranque de sesiones a 44,70 pesos uruguayos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,57% frente a los 44,45 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra un ascenso 1,1%; pero desde hace un año aún conserva una bajada del 6,41%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, acumula dos sesiones sucesivas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal recientemente.