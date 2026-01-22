Valor de apertura del dólar en Guatemala este 22 de enero de USD a GTQ

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,28% frente a los 7,49 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,28% y en el último año aún acumula un ascenso del 1,69%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, encadena dos fechas seguidas en verde. La cifra de la volatilidad es manifiestamente superior a la acumulada en el último año, de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.