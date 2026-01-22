Noticias

Uruguay: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Uruguay: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 38,22 pesos uruguayos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,83% con respecto a los 37,90 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,34%; por contra en términos interanuales acumula aún un descenso del 9,93%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, pone punto final a tres jornadas de tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento ligeramente superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de modo que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

