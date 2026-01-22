Tipo de cambio en República Dominicana: dólar inicia jornada con ligera alza este 22 de enero del 2026

Consulta cómo amaneció el tipo de cambio hoy en República Dominicana. (EFE)

El reciente acuerdo preliminar entre el presidente Donald Trump y la OTAN sobre Groenlandia ha generado una ola de optimismo en los principales mercados accionarios del mundo. La noticia, que contribuyó a disipar tensiones diplomáticas, reforzó el apetito por activos de riesgo, según explicó Grupo Financiero Monex.

Este clima de mayor confianza se refleja también en el comportamiento del dólar estadounidense frente al peso dominicano. Durante la jornada actual, la cotización de apertura el 22 de enero del 2026 se ubica en 62,81 pesos dominicanos por USD, lo que representa un leve incremento del 0,18% respecto al cierre anterior, de acuerdo con los datos informados por Dow Jones.

A pesar de este ajuste reciente, la divisa estadounidense ha mostrado una tendencia a la baja durante la última semana, con una caída acumulada del 1,09%. Sin embargo, si se analiza el desempeño en los últimos doce meses, el dólar conserva una ganancia del 2,05% frente a la moneda dominicana.

El informe de Dow Jones destaca que este movimiento pone fin a una secuencia de cinco jornadas sin cambios relevantes, sugiriendo una recuperación en la dinámica del mercado cambiario. Además, la volatilidad registrada en los últimos siete días se mantiene por debajo de los niveles observados durante el año, lo que indica un periodo de menor inestabilidad en la cotización.

Previsiones del dólar en República Dominicana para 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En 2026, una depreciación paulatina marcará el futuro de la divisa nacional frente al dólar estadounidense, según el análisis del Banco Central de la República Dominicana. Para finales de 2025, la expectativa de los especialistas situaba el tipo de cambio en $64,95 pesos dominicanos por dólar, lo que representó en su momento una disminución anual de valor del 5,91% para la moneda local.

De acuerdo con los expertos, cuatro factores explican esta tendencia: las medidas de política monetaria adoptadas por las autoridades, el rendimiento de los sectores que generan divisas, la evolución de la demanda de moneda extranjera y el contexto internacional. Todos estos elementos influyen de manera directa en la cotización diaria y en las previsiones a futuro.

Las perspectivas para los próximos años se mantienen en la misma dirección. Desde noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo la encuesta de expectativas macroeconómicas, las estimaciones apuntaban a una depreciación interanual del 3,82% a doce meses y del 4,48% a veinticuatro meses, cifras que se redujeron respecto a lo anticipado en la encuesta de octubre, según el Banco Central.

A detalle, de acuerdo con la misma institución financiera, para noviembre de 2026, la tasa de cambio se ubicaría en $67,49 pesos dominicanos como valor mediano, y para noviembre de 2027 alcanzaría $70,35 pesos.

La moneda dominicana

El peso dominicano es abreviado como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros, pues los de de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.