Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Uruguay

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 29.044 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Soy Favela

La T y La M

Tras acumular 27.273 reproducciones, «Soy Favela» de La T y La M se mantiene en segundo lugar.

3. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)» de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 24.557 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)», interpretado por ROSALÍA, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 21.911 reproducciones.

5. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 21.184 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

El exitazo de Rels B sigue abriéndose camino en las listas. Con 19.995 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición sexta.

7. UWAIE

Max Carra

La melodía de Max Carra pierde fuerza. Hoy solo cosecha 19.683 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la séptima posición, lo que apunta a que va de salida.

8. La Plena

W Sound

Tras acumular 19.624 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en octavo lugar.

9. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 19.583 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la novena posición.

10. TENGO UN FEELING (w Pizzu)

PEPU

«TENGO UN FEELING (w Pizzu)», interpretado por PEPU, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 19.104 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.